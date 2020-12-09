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Dünya Haçlılar Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti
Dünya

Haçlılar Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa hükümeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteğiyle hazırlanan, "İslam ve Müslümanları hedef aldığı" gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:40:00 -
Haçlılar Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Ekim'de açıklanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından kabul edildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Müslümanları ötekileştirdiği eleştirilerinin aksine tasarının İslam dinini hedef almadığını, "radikal İslamcılık" ile mücadele etmeyi amaçladığını iddia etti.

Radikal İslamcılığın, toplumda nefret ve şiddeti yaydığını ve toplumu böldüğünü iddia eden Castex, bunun karşısında cumhuriyetin boyun eğmeyip kendi değerini savunmayı seçtiğini söyledi.

Diğer yandan Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti, yasa tasarısı ile Müslümanları yaftalamayı amaçlamakla suçladı.

Tasarı parlamentoya sunulduğunda, çok sayıda değişiklik talebinde bulunacaklarını belirten Melenchon, yasa tasarısının Müslümanları damgalama niyeti taşıdığını ifade etti.

Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor.

Macron'un açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin, kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü" öne süren Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." iddiasında bulunmuştu.

Tasarı ile camilerin finansmanının daha sıkı denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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Yorumlar

deli

dikkat edin simdi, fransa`ya ilk kutlamalar icimizdeki .ic yalakalardan gelecektir
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TÜRKİYEM

Macron sari yeleklilerle baş edemeyince müslümanlari bahane Edib gündem değişdirmeye calişiyor macron gendi ayağina sıkdı fransayi dünyaya karşi utanc duruma düşürdü
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