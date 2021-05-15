Haçlı zihniyeti yeniden hortladı! O ülkeden skandal bayrak açılımı

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Eski adıyla Çek Cumhuriyeti, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine işgalci katil İsrail’in bayrağını göndere çektirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:23:00 -

İsrail, Filistin'deki zulmüne bir yandan devam ederken, diğer yandan da uluslararası alanda destek görüyor.

Dün Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti. Bugün de aynı destek Çekya'dan geldi.

Çekya'dan Filistin zulmüne açık destek

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağının indirilip yerine İsrail bayrağının çekilmesi talimatını verdi.

Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.

Önce Avusturya, sonra Avrupa birliği

Öte yandan Avrupa'da dün ilk olarak Avusturya'dan İsrail'e destek gelmiş, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti.

Avusturya'nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulunmuştu.

Leyen, mesajında "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli." demişti.

 

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