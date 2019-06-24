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Haçlı sevindi! “Osmanlı rüyası sona eriyor!”

Dünkü İBB seçimleri öncesi yabancı medya kuruluşları, İmamoğlu ile röportajlara yer vererek, haberlerde Erdoğan’ın Osmanlı rüyasının sona ermekte olduğu gibi skandal ifadeler kullandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:51
Haçlı sevindi! “Osmanlı rüyası sona eriyor!”

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)’nın kararı sonrasında dün yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesi ve sonrasında ilginç gelişmeler yaşandı. Seçimden önce CHP’nin adayı için seferber olan Türkiye düşmanı rejimler tarafından fonlanan yabancı medya kuruluşları, Ekrem İmamoğlu ile röportajlara yer vererek, haberlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı rüyasının sona ermekte olduğu gibi provokatif ifadelere yer verdi.

İçkili kutlama çağrısı

Yurt içinde ise CHP’li seçmenlerin taşkınlığı daha seçimler neticelenmeden başladı. Seçim sonuçları henüz kesinleşmemişken, CHP’liler sosyal medyaya verdikleri reklamlarda içkili taşkınlık çağrıları yaptı. İstanbul’un Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde ise bir başka skandal yaşandı. Sandık görevlilerine CHP’liler tarafından üzerinde “Her şey çok güzel olacak” yazan kitapçıklar dağıtıldı. Skandalın ardından kitapçıklar toplatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:51
  1. YSK
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