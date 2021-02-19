Haçlı Google’dan ikiyüzlülük

Hasan Eğrigöz Ankara

Müslümanlara yönelik hakaret içeren, Peygamberimize bile dil uzatan hadsiz paylaşımları görmezden gelen Amerikan menşeili arama motoru Google, Papa’yı eleştiren karikatür sonrasında, 2014 yılından bu yana, Google’ın “Play Store” aracılığıyla mobil cihazlar için yayın yapan Titanic isimli dergiye erişimi durdurdu.

“Mücadele alanımız kendi sosyal medyamız olsun”

Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay, “Batı, yükselen ve dünyada yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlayan Türkiye’ye her alanda ambargo uygulamaya çalışıyor. Bu alanlardan birisi de günümüzde çok önemli propaganda aracı haline gelen sosyal medya. Sosyal medyaya baktığımızda birçok kez İslami içerikleri kaldırmış, İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren paylaşımları da ana sayfaların en başında tutmuştur. Bizim bu vesileyle, ‘Kötü komşu, insanı ev sahibi yapar’ atasözünden hareketle, yerli ve milli sosyal medya platformlarına yönelmemiz lazım. Charlie Hebdo’nun Peygamberimize hakaret içeren karikatürleri görmezden gelindiği gibi, Müslümanların gözüne sokuldu. Hiçbir hakareti desteklemiyor ve kabul etmiyoruz ama Papa’ya yönelik eleştiriden dolayı Google’ın dergi kapatmasını Müslümanlara yönelik çifte standart olarak görüyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

“İslam’a düşmanlık her alanda artarak sürüyor”

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de, “Sosyal medya hepimizin derdi, hepimizin sıkıntısı haline geldi. Bununla tek mücadele alanımız var o da yerli ve milli yazılımla kendi sosyal medya platformlarımızı oluşturmak ve oraya yönelmek. Peygamberimize dil uzattıklarında her türlü şikayeti yaptık, protesto ettik ama Google kaldırmadı. Sanal alem onların elinde ve istediklerini gözümüze sokuyorlar, istemediklerini de anında siliyorlar.

Batı’nın İslam düşmanlığı her alanda artarak devam ediyor. Bize sıra geldiği zaman da özgürlüklerden, haktan, insan haklarından, şundan bundan bahsediyorlar. Şu anda gündemde olan PKK olayında da aynı, daha önceki bütün olaylarda da aynı oldu ve hep Türkiye karalanmaya çalışıldı. Tabi biz sürekli Avrupa’yı, Batı’yı kınıyoruz ama artık kınamaktan, lanetlemek yetmiyor. Bu konuda somut şeyler yapmamız lazım. Yazılım konusunda yeni adımlar atmamız gerekiyor. Aksi halde Papa’yı, Batı’yı en ufak eleştirdiğinizde erişim yasağı gelir, İslam’a, Müslümanlara yönelik hakaret de had safhada olur” görüşünü kaydetti.