Haçlı dünyası güzel kokuyu Kudüs kapısında öğrendi



Haçlı dünyası, yıkanmayı, temizliği olduğu kadar “güzel koku”yu da Müslüman dünyası ile tanıştıktan sonra öğrendi. Tarihçiler, Haçlı Seferleri’nin Kudüs kapılarına dayandığı günlere kadar Batı’nın “temizlik kavramı” ile ünsiyeti, yakınlığı olmadığını, hatta kimilerinin Kilise buyruğu diye algılayıp yıllarca yıkanmadığını belirtiyorlar.



Tıpkı temizlik gibi Haçlılar, “güzel koku” sürünmeyi de ülkelerini işgale geldikleri Müslümanlar’dan öğrendiler. Hazreti Rasulullah (S.A.V)’in sünnetine ittibaen Müslüman erkekler güzel kokuyu seviyor ve temizlenmenin hemen ardından sürüyorlardı. Oysa o yıllarda güzel koku sürünmek Batı'da kilise yasakları arasındaydı. Bu durum Haçlı Seferleri sırasında Batılı erkeklerin kendilerinden daha güzel kokan Müslümanlarla karşılaşıp o kokuları kendi ülkelerine taşımalarıyla yıkılabildi.

Mü’mineler ne yapar?

Mü’mine kadının “kocası için” giysi ve takı ile süslenmesine hiçbir sınır olmadığı gibi makyaj yaparak da süslenmesinde, kokular sürmesinde de bir sınır yoktur. Kadının o tırnak içindeki ifade ile “kocası için” süslenmesi ve koku sürmesi sevaptır. Kadının dışarıda süslenmesi, boyanması ve kokulanması ise günahtır. Kadının erkeği için süslenmesi, kokulanması önemle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuş: "Bana dünyada üç şey sevdirildi; güzel koku, kadın, namaz" (Nesai, İşretin-Nisa, 1; Ahmed, Müsned, 3/128,199,285) demiştir. Başka bir hadis ise şöyledir: "İsrail kadınları süslenmedikleri için onların erkekleri zinaya düşmüştür" (Hindi, Kemzül-Ummal, 6/640)

Önemli uyarı



Her yabancı madde gibi tenimize değen kimyasal parfümler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Koku aracılığıyla akciğer hastalıklarına zemin hazırlayıcı veya var olan hastalıkları tetikleyici olabilirler. Baş ağrısı, migren ağrılarında artış gibi belirtiler verebilir. Renklendirme, yoğunluk artırmak için eklenen maddelerin sağlığa muhtemel zararları unutulmamalıdır. Sonuçta bir kimyasal maddenin etkisinde kalıyorsunuz.