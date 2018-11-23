THY- Euroleague
0553 313 94 23

Haçlı dünyası güzel kokuyu Kudüs kapısında öğrendi

O günlere kadar Kilise baskısından ne yıkanıyor, temizleniyor, ne de güzel koku sürünmeyi biliyorlardı

23 Kasım 2018 Cuma 20:00
Haçlı dünyası güzel kokuyu Kudüs kapısında öğrendi


Haçlı dünyası, yıkanmayı, temizliği olduğu kadar “güzel koku”yu da Müslüman dünyası ile tanıştıktan sonra öğrendi. Tarihçiler, Haçlı Seferleri’nin Kudüs kapılarına dayandığı günlere kadar Batı’nın “temizlik kavramı” ile ünsiyeti, yakınlığı olmadığını, hatta kimilerinin Kilise buyruğu diye algılayıp yıllarca yıkanmadığını belirtiyorlar.

Tıpkı temizlik gibi Haçlılar, “güzel koku” sürünmeyi de ülkelerini işgale geldikleri Müslümanlar’dan öğrendiler. Hazreti Rasulullah (S.A.V)’in sünnetine ittibaen Müslüman erkekler güzel kokuyu seviyor ve temizlenmenin hemen ardından sürüyorlardı. Oysa o yıllarda güzel koku sürünmek Batı'da kilise yasakları arasındaydı. Bu durum Haçlı Seferleri sırasında Batılı erkeklerin kendilerinden daha güzel kokan Müslümanlarla karşılaşıp o kokuları kendi ülkelerine taşımalarıyla yıkılabildi.

Mü’mineler ne yapar?

Mü’mine kadının “kocası için” giysi ve takı ile süslenmesine hiçbir sınır olmadığı gibi makyaj yaparak da süslenmesinde, kokular sürmesinde de bir sınır yoktur. Kadının o tırnak içindeki ifade ile “kocası için” süslenmesi ve koku sürmesi sevaptır. Kadının dışarıda süslenmesi, boyanması ve kokulanması ise günahtır. Kadının erkeği için süslenmesi, kokulanması önemle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuş: "Bana dünyada üç şey sevdirildi; güzel koku, kadın, namaz" (Nesai, İşretin-Nisa, 1; Ahmed, Müsned, 3/128,199,285) demiştir. Başka bir hadis ise şöyledir: "İsrail kadınları süslenmedikleri için onların erkekleri zinaya düşmüştür" (Hindi, Kemzül-Ummal, 6/640)

Önemli uyarı

Her yabancı madde gibi tenimize değen kimyasal parfümler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Koku aracılığıyla akciğer hastalıklarına zemin hazırlayıcı veya var olan hastalıkları tetikleyici olabilirler. Baş ağrısı, migren ağrılarında artış gibi belirtiler verebilir. Renklendirme, yoğunluk artırmak için eklenen maddelerin sağlığa muhtemel zararları unutulmamalıdır. Sonuçta bir kimyasal maddenin etkisinde kalıyorsunuz.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:00
  1. Kilis
  2. güzel koku
  3. haçlı dünyası
  4. temizlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!
    1. Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!
    2. AK Parti Düzce belediye başkan adayı..
    3. GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo..
    4. Büyücü Kesira yakalandı! Skandal..
    5. "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"
    6. FETÖ'cü asker sahte içkiden yakalandı
    7. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    8. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı..
    9. Analistlerden yeni dolar tahmini!..
    10. Petrol fiyatları dibi gördü!
    11. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    12. Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli..
    13. Avrupa Curling Şampiyonası
    14. Kanser hastası sırtına doktorunun..
    15. MKE Ankaragücü taraftarlarından,..
    16. Bakan Pakdemirli çiftçiye müjdeyi..
    17. Pişiklere pudra dökmek zararlı!
    18. Yerli motor tamamlandı! Uçuşa geçiliyor
    19. AK Parti Burdur belediye başkan adayı
    20. MHP lideri Bahçeli, il başkanları..
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!