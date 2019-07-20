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Haçlı Batı’dan 105 yıl sonra aynı kirli oyun

105 yıl önce ücretini peşin ödediğimiz Sultan Osman-ı Evvel ve Reşadiye isimli iki savaş gemimize el koyan Haçlı Batı, şimdi de S-400'ü bahane ederek Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarttı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
Haçlı Batı’dan 105 yıl sonra aynı kirli oyun

ABD’nin parasını ödediğimiz ve üretici ortağı olduğumuz F-35 savaş uçakları programından ülkemizi, Rusya’dan aldığımız S-400 füzelerini bahane göstererek çıkardığını açıklaması, Batı’nın haramzade bir medeniyet olduğunu tekrar hatırlattı. Bundan tam 105 yıl önce İngiltere, 36 milyon Reşad Altını peşin ödeyerek sipariş verdiğimiz; Sultan Osman-ı Evvel ve Reşadiye isimli iki savaş gemimize ‘Almanya ile yakınlaşmamızı’ bahane ederek el koydu. 1974’te Kıbrıs’taki soydaşlarımızı hakkını korumak için başlattığımız Barış Harekatı sonrası da ABD, ‘Savunma İşbirliği’ anlaşmasını çiğneyerek ülkemize silah ambargosu uygulamış, 60 dolarlık uçak parçaları 600 dolara kara borsadan temin edilmişti.

Daha önce İngiltere vermemişti

Konu ile ilgili Akit’e konuşan Tarihçi Ensar Gökhan Dalkıran, şu değerlendirmede bulundu: “Bugün geldiğimiz noktada 105 yıl önce İngiltere’nin gerçekleştirdiği ‘Gasp Olayı’nın ABD ile yaşamanın eşiğindeyiz. Yaşanan olaylar bize net bir şekilde göstermektedir ki batı dünyasının emperyal amaçları uğruna insani, siyasi, iktisadi ve askeri ahlaklardan zerre nasibini almadan 105 yıl önceki vahşiliği ile varlığını sürdürmektedir.

Tarihçi Yazar Süleyman Kocabaş da şunları ifade etti: “İngiltere, bizi işgal etmek istiyordu ve gizli anlaşmalarla Osmanlı zaten pay edilmişti. Savaştan çok önce sipariş verdiğimiz gemilerimize el koydular. Bugün aynı tutumun ABD tarafından sergilendiğini görünce Haçlının, topraklarımız üzerindeki emellerinden hiç vazgeçmediğini anlıyoruz. Lakin bu defa kolay değil. Karşılarında çok güçlü bir devlet ve siyasi irade var.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
  1. ABD
  2. F-35 savaş uçakları programı
  3. Rusya
  4. S-400 füzeleri
  5. İngiltere
  6. Reşad Altını
  7. Sultan Osman-ı Evvel
  8. Reşadiye
  9. Kıbrıs
  10. Kıbrıs Barış Harekatı
  11. Akit
  12. Tarihçi Ensar Gökhan Dalkıran
  13. Tarihçi Yazar Süleyman Kocabaş
  14. Osmanlı

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