Haçlı Avrupa Ortaçağ’ı yaşıyor

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gelişmiş ülkelerde doğalgaz bulamıyorlar, market rafları boş” diyerek dikkat çektiği Avrupa’daki krizin boyutu inanılmaz seviyeye ulaştı.

Kriz kıtası

Salgın sürecinde sağlık sistemi çöken Avrupa ülkeleri, şimdi de gıda ve enerji kriziyle boğuşuyor, hayat pahalılığında eziliyor, havacılık sektöründe sefer iptalleri ve uzun bagaj bekleme süreleriyle çalkalanıyor. Türkiye havacılık sektöründe rekorlar kırarken Avrupa havalimanlarında yetersiz personel sayısı sebebiyle valiz işlemleri saatlerce sürüyor, seferler iptal ediliyor, milyarlık zararlar oluşuyor.

Enflasyona karşı asgari ücrete 1 yılda % 85 zam yapan Türkiye’nin aksine işçilerine % 7’nin üzerinde zam yapamayan Batılı ülkelerde hayat pahalılığından başlayan grevler sebebiyle çöp dağları oluşuyor, otobüs seferleri bile durma noktasına geliyor. Rusya’nın ambargolara misilleme olarak gaz akışını azalttığı Avrupa başkentlerinde odun satışları patlama yapıyor, devlet yetkilileri halka mum stoklamaları, klima açmamaları, duş yapmamaları yönünde Ortaçağ Avrupası’nı hatırlatan çağrılarda bulunuyor.

Gıda güvenliğini oluşturamayan Avrupa’da tedarik sorunları devam ederken, market rafları boş kalıyor, ekmek ve süt gibi temel besinler için yüzlerce kişilik kuyruklar oluşuyor. Haçlı Batı’dan akan fonlarla ayakta duran fondaş medyanın gerçekleri karartarak güllük gülistanlık gibi yansıttığı Avrupa’da yaşanan derin kriz şu örneklerle dolu:

Havayolu ulaşımı felç

Londra, Paris ve Almanya’da havalimanları grevler ve yetersiz personel nedeniyle durma noktasına geldi. Havalimanlarında on binlerce uçuş iptal edilirken binlerce valiz üst üste yığılmaya başladı. Köln Havalimanı’nda alana girmek için dahi yolcular saatlerce kapıda bekliyor. Londra, Paris, Roma ve Frankurt havalimanlarında yolcular check-in için en az 4 saat bekliyor. Günde ortalama 1.400 uçağın iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nda ise bu süre 1 dakika!

Grevler şehirleri kilitledi

Türkiye’de yüzde 80’lere ulaşan enflasyona rağmen devlet çalışanlara yüzde 85 oranında maaş ve ücret zammı yaparak halkı enflasyona ezdirmezken, Avrupa’da ise açıklanan yüzde 10’luk enflasyon oranlarına rağmen devlet işçilere yüzde 7’nin üzerinde zam veremiyor. Ücretleri yetersiz bulan İngiliz liman, metro ve otobüs şoförleri ile Almanya, Fransa, İspanya, İrlanda, İsviçre’de havayolu çalışanlarının grevleri ulaşımı durdurarak hayatı kilitledi. İskoçya’nın Edinburgh’ta temizlik işçilerinin daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Hollanda’da da demiryolları çalışanları grev kararı aldı.

Almanya'da lamba, Fransa'da banyo kısıtlaması

Enerji krizi nedeniyle Almanya’da elektrikli yürüyen merdivenlerin kullanımı durduruldu, kuma binalarının gece aydınlatmaları kapatıldı, emeklilere kış aylarında Türkiye’de tatil yaparak, doğalgaz tüketiminin düşürülmesi talimatı verildi, vatandaşların banyo yapmaması istendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokak lambalarının gece kapatılacağını açıklarken İspanya’da klima ayarının 27 derecenin altına düşürülmesi yasaklandı. Avusturya’da da çok sayıda şehirde tarihi mekanların aydınlatılması kapatıldı.İsviçre’de kış mevsimi için halka mum ve odun stoklama tavsiyesinde bulunuldu. Fransa’da halk odun stoklamaya başladı. İngiltere enerjinin karneye bağlanabileceğini duyurdu.