Hack'lenince gelirleri ortaya çıktı!

Amazon'un sahibi olduğu yayıncılık platformu Twitch, büyük bir veri ihlali yaşadı.

Twitch, hacklenme olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir ihlalin gerçekleştiğini onaylayabiliriz." dedi.

Büyük boyutlu veriler sızdırıldı

Platform, ekiplerin durumun boyutunu anlamak için çalışmaya başladığını duyurdu.

Şirketin açıklaması, çevrim içi forum sitesi 4chan'da 120 gigabayttan fazla Twitch verisi yayınlanmasının ardından geldi.

Gelirler ortaya çıktı

CNN International'ın haberine göre, bazı Twitch yayıncıları, saldırının ardından ortaya çıkan kazançların doğru olduğunu belirtti.

Paylaşılan bir listeye göre, dünya genelinde Eylül 2021 gelirleri, 40 bin dolar ile 752 bin dolar arasında değişiyor.

Türkiye'de en yüksek gelir elde eden yayıncının 2019'dan bu yana 510 bin doların üzerinde kazanç sağladığı belirtiliyor.

"Her organizasyonun başına gelebilir"

Siber güvenlik firması Rapid7'nin baş veri bilimcisi Bob Rudis, "Twitch'in başına gelenler hemen hemen her organizasyonun başına gelebilir." dedi.

2014 yılında Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alınan Twitch, milyonlarca yayıncı ve on milyonlarca kullanıcısıyla en popüler oyun yayın platformlarından biri haline geldi.

Platform, popüler yayıncı Ninja da dahil olmak üzere dünyanın ünlü yayıncılarına ev sahipliği yapıyor.