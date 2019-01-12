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Hackerlar, 11 Eylül saldırılarına dair gizli belgeleri yayınladı

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları takdirde 11 Eylül belgelerini 5 parça halinde yayınlamakla tehdit eden The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile ilgili 7 bin 500 kadar belgeyi daha yayınladı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:58
Hackerlar, 11 Eylül saldırılarına dair gizli belgeleri yayınladı

Hacker grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile bağlantılı olan 7 bin 500 kadar belgeyi internet ortamında paylaştı.

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları takdirde 11 Eylül belgelerini 5 parça halinde yayınlamakla tehdit eden ve 650 civarı belgeyi geçtiğimiz günlerde yayınlayan hacker grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile ilgili 7 bin 500 kadar belgeyi daha yayınladı.

ABD hükümeti, sigorta şirketleri, avukatlık bürolarından elde edildiği iddia edilen ve internette yayınlanan söz konusu belgelerde, dönemin hükümetinin 11 Eylül olayları ile bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir delil yer almıyor.

Sigorta şirketleri hakkında flaş iddia

Sızdırılan belgelerde 11 Eylül sebebiyle meydana gelen zararı karşılamak için senaryolar üzerinde duran sigorta şirketlerinin, asgari seviyede ödeme yapmak için suçlu arama çalışmaları yaptığı iddiası yer alıyor.

Belgelere göre, sigorta şirketleri saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ve teröristleri suçlama yoluna gidiyor.

Aynı belgelere göre, şirketler, saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçakları uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketini suçlama üzerinde yoğun mesai harcadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:58
  1. Hacker grubu The Dark Overlord
  2. 11 Eylül saldırıları
  3. 11 Eylül'ün gizli belgeleri
  4. saldırı
  5. siber saldırı

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