0553 313 94 23

Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi için seferberlik

Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezi konumundaki Kuşadası Efes Kongre merkezinin yaşanan haciz olaylarının ardından yeniden aktif hale getirilmesi için girişimler sürüyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:03
Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi için seferberlik

Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezi konumundaki Kuşadası Efes Kongre merkezinin yaşanan haciz olaylarının ardından yeniden aktif hale getirilmesi için girişimler sürüyor. Kuşadası Ticaret Odası’nın başlattığı girişimin ardından, Kuşadası Kaymakamlığı’nda kongre merkezinin atıl durumdan kurtulması için toplantı yapıldı.


Bilindiği gibi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) tarafından işletilen Kuşadası’ndaki Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nde geçmişten kalan alacaklarla ilgili geçtiğimiz aylarda hacizler başlamıştı. Alacaklı leasing şirketi, kongre merkezinin 4 jeneratörünü haczetti. Şirket avukatlarının yanlarında getirdiği teknik personel, jeneratörleri sökerek, vinç yardımıyla kamyonlara yükleyip götürmüş ve kongre merkezi faaliyet gösteremez duruma düşmüştü.Türkiye’de kongre turizminin gelişmesi amacıyla yaptırılan ve açılışını 30 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde yaşanan haciz olayı turizm sektörünü şaşırtmıştı.. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) ana ortak olduğu kongre merkezinin diğer ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Özel İdaresi, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Belediyesi, Liman İşletmeciliği A.Ş. ve bölgedeki bazı turizm yatırımcıları yer alıyor.



Kuşadası Ticaret Odası TOBB’dan yardım istedi


Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde yaşanan gelişmelerin ardından Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na bir yazı yazarak kongre merkezinde yaşananlar konusunda yardım istedi. Kongre merkezini anlatan bir dosyayı da Hisarcıklıoğlu’na gönderen KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, “ Kongre merkezine ticaret odası da ortağız. Böylesine önemli bir milli servetin bu halde olması hepimizi üzmektedir. TOBB’un katkılarıyla kongre merkezinin içinde bulunduğu kaostan kurtarılması ve TOBB destekli bir şirketle işletilmesi olumlu sonuçlar verecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirak şirketi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ya da uygun görülecek başka bir şirket bünyesinde profesyonelce işletilmesi halinde hem bölgemize, hem de TOBB’a değer katacaktır “ dedi. Bunun yanında KUTO Genç Girişimçiler ve Kadın Girişimciler Kurulları da sosyal medya üzerinden harekete geçerek, Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nin yeniden işler hale gelmesi için kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, “ Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları olarak, atıl durumda bekleyen yaklaşık 500 milyon TL’lik bir yatırım olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni canlandırarak, ilçe ekonomisine kazandırmak amacı ile bu platformu kurduk. Kuşadası Efes Kongre Merkezi, açıldığından bu güne zayıf organizasyonlar dışında çok aktif çalışamamıştır. Bu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak amacı ve bilgilendirmek için Kuşadası halkının desteğine ihtiyacımız vardır. En az Kuşadası Limanı kadar önem taşıyan KOMER, yeniden Kuşadası’na kazandırılmalıdır" denildi.



Kaymakamlıkta toplantı yapıldı


Bu arada, Kuşadası Ticaret Odası’nın girişimlerinin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nin içinde bulunduğu durumu ele alan bir toplantı düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Sadettin Yücel’in yanısıra, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ile TÜRSAB temsilcileri katıldı. Toplantıda kongre merkezinin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için tüm imkanların seferber edilmesi kararı verildi.


Avrupa’nın sayılı, Orta Doğu’nun ise en büyük kongre Merkezi olan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nde, 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ila 800 kişi kapasiteye sahip komite ve küçük toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesi ile toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:03
  1. doğa
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Irak Kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz..
    3. MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk..
    4. Haciz şoku yaşayan Kuşadası-Efes..
    5. Tandırlar kadınların çamurlu ellerinde..
    6. MSB:"Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    7. GÜNDEM / 6 Haziran 2019
    8. Savaşta babasını kaybeden çocuk su..
    9. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe..
    10. Pençe Harekatı'nda ölen terörist..
    11. (Özel) Balıkesir evde sağlık..
    12. Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık mı?..
    13. Diyarbakır’da tarihi surlarda korkutan..
    14. (Özel) Ak pelikanların gökyüzündeki..
    15. Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi
    16. Jandarmadan kolonyalı şekerli trafik..
    17. Trabzon lise taban puanları 2019..
    18. Kara yollarında durum
    19. Duruşma savcısı geri getirildi! Hakim..
    20. 3 kez ek bütçe yapmış! "Paraya..
    21. Sadakataşı’ndan Arakanlılar için Gelir..
    22. Aksaray lise taban puanları 2019 MEB
    23. Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın..
    24. CHP'li Ekrem İmamoğlu'na Trabzonlu..
    25. Ramazan Bayramı Havran İlçesi’nde de..
    26. Bakan Akar'dan şehit asker için..
    27. TMSF'den sosyal medyadaki haberlere..
    28. Trakya, sabaha depremle uyandı
    29. CHP'li Başkan, belediye işçilerini..
    30. Tekne motor hırsızı yakalandı
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen siteye reklam verdi
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!