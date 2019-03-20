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“Hacivat ile Karagöz Ormanları Koruyor” oyunu

Orman Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile hazırlanan ve çocuklara orman sevgisini vermeye çalışan Sincap Çocuk Tiyatrosu yurt turnesine çıkarak Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde oyunlarını sahnelemeye başladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:55
“Hacivat ile Karagöz Ormanları Koruyor” oyunu

Orman Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile hazırlanan ve çocuklara orman sevgisini vermeye çalışan Sincap Çocuk Tiyatrosu yurt turnesine çıkarak Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde oyunlarını sahnelemeye başladı.


Özellikle ilköğretim öğrencilerine yönelik olan “Hacivat ile Karagöz Ormanları Koruyor” isimli oyun, 2 ilde ve ilçelerinde toplam 50 ayrı okulda tekrarlanacak. Gösterilerin tüm masrafları Orman Bölge Müdürlüğünce karşılanıyor.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel görsel eğitimin önemine değinerek “Tiyatro gösterilerine hafta başında başladık. Gösterilerin bir bölümü 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve orman haftasına da denk geliyor. Çocukları eğlendirerek ormanın faydalarını anlatıyoruz. Eğitime geleceğimiz olan çocuklarımızdan başlıyoruz. Saatlerce nutuk atsanız tiyatro oyunundaki karakterler kadar etkili olamazsınız.Üstelik bu yıl Orman Teşkilatımızın 180’inci yılı. Birçok etkinliğimiz daha olacak” dedi.


Eskişehir’deki ilk oyun Metin Sönmez İlkokulunda, Afyonkarahisar’daki ilk oyun ise Afium AVM’de sahnelendi. 40 dakika süren müzikli oyunda fidan dikimi, orman yangınları, ormanların faydaları gibi konular işleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:55
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