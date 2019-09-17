“Hacire Ana”lar PKK’nın ipini çekti!

Hasan Türkmen Ankara

Evladı için HDP’nin kapısına dayanan Hacire Akar’ın ardından cesaretlenen Kürt anneleri, HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocuklarını almak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürüyor. Acılı annelere siyasetçi, STK ve kanaat önderlerinden destek gelirken, Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde halk, sokaklara dökülerek terör örgütü PKK’ya lanet okumuştu. HDP/PKK’ya karşı Hacire Akar ile başlayan eylem, 40 ailenin katılımıyla sürerken, Akit’e konuşan Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) Başkanı Rıdvan Işık, “Devletimizin varlığını göstermesiyle bölge halkı cesaretlendi. Kürtler, uzun zamandır yapmak istediklerini şu anda bu cesaretle yapıyorlar. Hacire Ana adeta PKK’nın ipini çekti. Bölge halkı da destek veriyor” dedi, İhvan-Der Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Zeybek ise, “Bu daha başlangıç. Halk bilinçlendi. Zaten PKK militan bulamadığı için, çocukları kaçırıyor” şeklinde konuştu.