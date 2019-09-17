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“Hacire Ana”lar PKK’nın ipini çekti!

Evladı için HDP’nin kapısına dayanan Hacire Akar’dan cesaret alan anaların sayısı günden güne artarken, Akit’e konuşan bölge STK’ları, “Anaların cesur direnişi, PKK’nın ipini çekti” dediler.

17 Eylül 2019 Salı 09:34
“Hacire Ana”lar PKK’nın ipini çekti!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Evladı için HDP’nin kapısına dayanan Hacire Akar’ın ardından cesaretlenen Kürt anneleri, HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocuklarını almak için günlerdir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürüyor. Acılı annelere siyasetçi, STK ve kanaat önderlerinden destek gelirken, Doğu ve Güneydoğu’da birçok ilde halk, sokaklara dökülerek terör örgütü PKK’ya lanet okumuştu. HDP/PKK’ya karşı Hacire Akar ile başlayan eylem, 40 ailenin katılımıyla sürerken, Akit’e konuşan Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) Başkanı Rıdvan Işık, “Devletimizin varlığını göstermesiyle bölge halkı cesaretlendi. Kürtler, uzun zamandır yapmak istediklerini şu anda bu cesaretle yapıyorlar. Hacire Ana adeta PKK’nın ipini çekti. Bölge halkı da destek veriyor” dedi, İhvan-Der Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Zeybek ise, “Bu daha başlangıç. Halk bilinçlendi. Zaten PKK militan bulamadığı için, çocukları kaçırıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:34
  1. Ankara
  2. HDP
  3. Hacire Akar
  4. Kürt anneleri
  5. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  6. STK
  7. HDP/PKK
  8. Akit
  9. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) Başkanı Rıdvan Işık
  10. İhvan-Der Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Zeybek
  11. PKK

YORUM YAZ

  • Serap Serap 50 dk önce
    Diyarbakır anneleri dik durun ❤
  • salihsalih1 sa önce
    Devletin bakanın Terör örgütünün siyasi ayağının kapısına oturması bizleri çooook mahcup etti.Koskoca Türk devletini ayağa düşürdü.Çaresizliğin resmini verdi.. yazık çok yazık..

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