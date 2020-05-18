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Hacılar’da Spor A.Ş. rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:44:03 -
Hacılar’da Spor A.Ş. rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A. Ş., korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Hacılarlılara eğlenceli bir ramazan akşamı yaşattı.


Hacılar Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan ve uzun süre evlerinde kalan vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmak ve moral vermek adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile birlikte ilçede eğlenceli bir etkinlik düzenledi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ın da katıldığı ve mahalle mahalle gezilen programda spor eğitmenleri eşliğinde yapılan eğlenceli aktivitelere mahalle sakinleri de evlerinden eşlik etti.


Düzenlenen programda mahalleleri dolaşan, vatandaşları selamlayan, çocuklara çeşitli hediyeler veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada vatandaşlara seslenerek onlarla birlikte olmayı çok özlediklerini söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;


“Biz sizi çok özledik. Bu sıkıntılı günlerde evlerinizde kalarak devletimizin istediği şekilde kurallara uyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntıları da birlikte aşacağız. Bizde bu sıkıntıda bir nebze sizleri rahatlatmak adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş‘mizin etkinliği ile sizlerle birlikte olmak istedik. Ben bu vesileyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecemizin, Arefemizin ve Bayramımızın da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlıklı yarınlarda buluşacağız.”


Gerçekleştirilen etkinlikle Hacılar’da yaşayan ve tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar güzel bir akşam geçirdiler.

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