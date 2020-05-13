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Aktüel

Hacılar’da çocuklar için parklar dezenfekte edildi

Hacılar’da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre günler sonra sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:48:05 -
Hacılar’da çocuklar için parklar dezenfekte edildi

Hacılar’da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre günler sonra sokağa çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu için parklar dezenfekte edildi.


Hacılar Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve normalleşme planına göre 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek olan 0-14 yaş grubu çocuklar için ilçe içerisinde bulunan parklarda dezenfeksiyon işlemi yaptı.


Özel olarak oluşturulan ekiplerin, ilçe genelindeki parkları, oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla dezenfekte edildiğini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılar Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı tüm tedbirleri uyguluyoruz. Salgın nedeniyle uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan gençlerimiz ve çocuklarımız 4 saat süreyle sokağa çıkabildiler. Çocuklarımızı ve gençlerimizi korona virüse karşı korumak amacıyla ekiplerimiz parklarda çalışmalara başladı. İlçemizdeki tüm parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte edildi.” dedi.

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