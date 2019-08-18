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Hacılar Birlik Beraberlik Gecesinde Buluştu

Hacılar’da birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:12
Hacılar Birlik Beraberlik Gecesinde Buluştu

Hacılar’da birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen programa katılan binlerce vatandaş, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.


Birlik ve beraberlik Gecesi’ne Vali Vekili Ali Uslanmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kaymakam Haluk Sezen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan ve Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” buyurduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;


“Bizde bu noktadan hareketle birlik beraberlik içerisinde başta Büyükşehrimiz olmak üzere, İlçemizde Sayın Kaymakamımızın önderliğinde tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Gönül belediyeciliği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine bize verdikleri her türlü desteklerinden dolayı, şükranlarımı sunuyorum.”


Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; “Tabi bizim burada bir teşekkür etmemiz gereken bir halkımız var. Hacılar halkımız geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde hakikaten bizim göğsümüzü kabartan sonuç almak suretiyle hem şehrimize hem de Türkiye sınırları içerisinde alınan oylar nispetinde güzel bir neticeyle bizlerin yüzlerini güldürdüler. Burada muhteşem bir teşekkürü hak ettiğinizi düşünüyoruz. Tabi burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Hacılar Belediye Başkanımız koordineli bir şekilde çalışarak Hacılar halkına hak ettiği hizmeti zamanında ve hak ettiği kalitede getireceğine inanıyoruz.” Şeklinde konuştu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç iseyaptığı konuşmada, “İnşallah el ele gönül gönüle daha güzel günlere Hacılarımızı daha güzel yerlere taşıma konusunda elbette gayret göstereceğiz. Tabi Hacılarımızın bu noktalara gelmesinde gerek idari bağlamda, gerekse yerel yönetim bağlamında emeği geçenler olmuştur, hizmet edenler olmuştur. Hepsine ben ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Elele gönül gönüle Büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyor ise yapacağımızdan hiçbir zaman şüpheniz olmasın. Her zaman daha önceki başkanlarımızın yaptığının daha fazlasını yapma yolunda irade göstereceğimize hiç şüpheniz olmasın.” Dedi.


Konuşmaların ardından vatandaşlar, ŞanlıUrfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi ve sanatçılar Mustafa Örs ile Hakan Özdoğan şarkılarıyla hoş bir akşam geçirirken, Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun alanlarında çocuklar, doyasıya eğlendiler.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:12
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