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Hacıbektaş’ta büyük şok! Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı

CHP'nin koltuk sevdalısı lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne çok az sayıda kişinin katılması dikkatlerden kaçmadı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
Hacıbektaş’ta büyük şok! Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı.Etkinliğe çok az sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinlikleri, Çilehane mevkiinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde başladı.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve az sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı şaşkınlık yüzüne vurdu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salona giriş yaptığında az sayıda vatandaşla karşılaşması sonrasında yüzündeki şaşkınlık objektiflere yansırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
  1. Nevşehir
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Hacı Bektaş Veli

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