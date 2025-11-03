Hacıbektaş Huzurevi provokasyonu çökertildi! DMM'den muhalif sitelere sert uyarı!

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Rıfat Kartal Huzurevi'ndeki geçici taşınma işlemi, muhalif basın organları tarafından siyasi bir provokasyon malzemesi haline getirildi.

"BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜ ZAYIFLATMA" İDDİASI ASILSIZ

Huzurevinin tadilat nedeniyle boşaltılması üzerine bazı yayın organlarında, bu durumun "Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik" bir adım olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yaptığı açıklamayla bu iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

GEÇİCİ TAŞINMA GEREKÇESİ: YANGIN GÜVENLİĞİ VE GÜÇLENDİRME

DMM, huzurevi sakinlerinin taşınma gerekçesini net bir dille açıkladı:

"Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, tadilatlar tamamlandıktan sonra huzurevi sakinlerinin yeniden eski yerlerine döneceği kesin bir dille belirtildi. DMM, "Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullanarak, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.