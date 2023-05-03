"Hacı Meral" apışıp kalacak! Tayyip Erdoğan, senin o duanın kabul edilmiş hâli

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, Meral Akşener'in, kendisi gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ter döken HDP’nin silahlı versiyonu PKK’yı beddua yağmuruna tutmasını samimi bulmadı.

"Tayyip Erdoğan, PKK’nın en büyük belalısıdır. Allah PKK’nın belasını verdi. Tayyip Erdoğan, sizin duanızın kabul edilmiş hâlidir" ifadelerini kullanan Likoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"6’lı Masa’dan kalkıp geri döndükten sonra partisindeki erimeyi durduramayan Meral Akşener, zor günler yaşıyor. Kimyası bozulan Akşener, tuhaf hareketlerinin yanı sıra ilginç söylemlerle dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor.

İçinde bulunduğu ittifaka Batı’nın açık desteği karşısında, “Bu ülkeyi küffara teslim etmeyiz” itirazını üzerine alınan Meral Akşener, “Ben hacıyım, 7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum, Allah herkese nasip etsin” diyerek, tepkileri dindirmeye çalıştı.

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Hacı Akşener bunu yeterli bulmamış olmalı ki hacılı, namazlı niyazlı edebiyatını koyulaştırarak devam ettirdi. Bu arada HDP’liler de boş durmuyor; en uçuk taleplerini sıralamaya devam ediyordu.

İlk başta “HDP masada yok ama Kemal Bey’in görüşmesine bir şey diyemeyiz” diyerek, başını kuma gömmeye çalışan Hacı Akşener, HDP resmen masaya oturup, “Bizim de adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” deyince, hatları karıştırdı.

Önce Mansur Yavaş’ı sahaya sürdü. Mansur Yavaş birkaç yerde PKK’yı eleştirmeye çalıştı. Bundan rahatsız olan HDP, cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu’na durumu ihbar edince, Mansur Yavaş geçti kameraların karşısına HDP güzellemesi yaptı.

ÇAREYİ BEDDUA SEANSINDA ARIYOR

Mansur Yavaş’tan da istediği neticeyi alamayan Hacı Meral, çareyi beddua seansında aramaya başladı. Hacı Meral, kendisi gibi Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ter döken HDP’nin silahlı versiyonu PKK’yı beddua yağmuruna tuttu.

“PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK’yla yan yana geleni Cenab-ı Hak kahrı perişan eylesin. Şehitlerin kemiklerini sızlatanları Cenab-ı Hak kahrı perişan eylesin. Rezil rüsva eylesin. Bu bedduayı beraber etmeye var mısın Sayın Erdoğan? Eğer PKK’nın P’sinin yanından geçmişsem Cenab-ı Hak beni kahrı perişan eylesin. Şimdi öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz ki biz, sizin dertleriniz konuşulması yerine bunlar konuşuluyor” diye beddua etti Hacı Meral.

Bu bedduaya 10 milyon kere âmin denir. Acaba bu bedduanın kabul edileceğini bilse Hacı Meral bir kere âmin der mi? Şüpheli.

Hadi siyesi koşullar Hacı Meral’i böyle bir bedduaya mecbur etti. Tamam da başta ABD Başkanı Biden olmak üzere bütün Türkiye düşmanlarının terörle mücadelesinden rahatsız oldukları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Var mısın” denir mi?..

ALLAH PKK’NIN BELASINI İHA VE SİHA’LARLA VERDİ

Tayyip Erdoğan, PKK’nın en büyük belalısıdır. Allah PKK’nın belasını verdi. Tayyip Erdoğan var olduğu sürece de PKK’nın başı beladan eksik olmayacak. Akşener’in bedduasında dile getirdiği gibi Erdoğan, zaten PKK’yı rezil rüsva ediyor, etmeye devam edecek.

Çocuğun biri babasına, “Baba filanca hakkımızı gasp ediyor” diye şikâyet etmiş. Baba oralı olmayıp, “Oğlum hakkımıza giriyorsa Allah belasını verir” deyip geçiştiriyormuş. Çocuk haksızlığın devam ettiğini gördükçe şikâyetini tekrarlıyor ancak hep aynı cevabı alıyormuş.

Daha fazla dayanamayan çocuk, merdivenlerdeki kilimin altına avuç avuç fındık döşemiş. Merdivenlerden inerken kilim kayınca zalim adam düşerek ölmüş.

Durumu haber veren çocuk, babasından, “Allah belasını verir dememiş miydim” cevabını almış. Çocuk şöyle mırıldanmış: Ben o fındıkları döşemeseydim…

Evet Meral Hanım, tabii ki Allah PKK’nın belasını verdi, verecek. Ama Tayyip Erdoğan, İHA’ları SİHA’ları yapmasaydı, hainleri TSK’dan, Jandarma’dan, Polis’ten temizlemeseydi, PKK belasını bulamazdı.

Hacı Meral!

Beddua yetmez; âmin demek de yetmez, kilimin altına fındık döşemek lazım.

Meral Hanım!

Terör örgütü elebaşlarının nasıl bir korku içinde olduklarına, müttefikleri ABD ve Avrupa’ya nasıl yalvardıklarına bakın:

Tayyip Erdoğan, sizin duanızın kabul edilmiş hâlidir!.."