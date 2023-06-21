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Gündem Hacı adaylarını sevindiren gelişme! Bu yıl uygulanmayacak
Gündem

Hacı adaylarını sevindiren gelişme! Bu yıl uygulanmayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-21 22:49:00 - 2023-06-21 22:51:18
Hacı adaylarını sevindiren gelişme! Bu yıl uygulanmayacak

Covid-19 sınırlamaları olmadan ilk kez yapılacak hac vazifesinde, Suudi Arabistan tarafından salgın döneminde getirilen yaş ve sayı sınırlaması bu yıl uygulanmayacak.

Hac, pandemiden sonra ilk kez sınırlamasız olacak ve Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ile sayı sınırlaması bu yıl uygulanmayacak.

Salgın öncesi 2019'da 2,5 milyonu bulan hacı sayısı 2020'de 10 bin, 2021'deyse 60 bine düşürüldü.

2022 yılında ise pandemi döneminde ilk kez yabancıların hac yapmasına izin çıktı ancak hac yapacakların 18 ila 65 yaş arasında olmaları ve tam aşılı veya hastalığı geçirmiş olmaları şartı getirildi.

Suudi Arabistan dışından yaklaşık 1 milyon kişi hac ziyareti yaptı.

Hedef 30 milyon kişi

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, yapılacak genişleme çalışmalarıyla hac ve umre kapasitesini 2030'a kadar yıllık 30 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyor.
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Hacdan 13 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor.

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