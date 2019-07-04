Hacı adaylarına sağlık hizmeti verecekler

DÜZCE(İHA) – Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk, yönetiminde oluşturulan sağlık ekibi Medine’ye giden Türk hacılarına hizmet vermek için hazırlıklarını tamamladılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından Medine’de görevlendirilen sağlık görevlileri tüm hazırlıklarını yaptı. Medine’yi Münevverde Türk hacılar için için ambulanslar hazır. Ekip başkanı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü DR. Numan Çabuk, “İnşallah hacılarımız geldiği zaman onlara en iyi şekilde hizmet vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir sıkıntılı durum olduğunda biz burada olacağız” diye konuştu. Türkiye’den gönderilen ekip hac vazifesi süresinde orada görev yapacaklar.