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Aktüel Hacı adayları için Diyanet'ten 'Danışma Hattı': Türk hacılar için yeni uygulama kararı çıkarıldı
Aktüel

Hacı adayları için Diyanet'ten 'Danışma Hattı': Türk hacılar için yeni uygulama kararı çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:09:00 - 2024-06-18 20:32:23
Hacı adayları için Diyanet'ten 'Danışma Hattı': Türk hacılar için yeni uygulama kararı çıkarıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutsal topraklarda Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta geldiği 2024 yılı hac organizasyonunda, sağlıktan konaklamaya, yemekten ulaşıma kadar hizmetlerin sorunsuz yerine getirilmesi için çeşitli görevlendirmeler yaptı. Edinilen bilgiye göre, bu birimlerin arasında kutsal topraklarda kurulan "Danışma Hattı" yer alıyor.

Kutsal topraklara gelen vatandaşların yaş ortalamasının 60 olduğu 2024 hac organizasyonunda Türk vatandaşlarının kaybolmaları, otellerini bulamamaları gibi sorunların çözümü için kurulan hat, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Hacıların Türkiye'den hareket ettikleri andan itibaren kendilerine verilen kartlarda söz konusu hatla ilgili bilgiler yer alıyor. Olası bir kaybolma durumunda irtibat numaraları paylaşılıyor.

Kaybolma durumlarında yapılan aramaların ardından hatta bağlı çalışan ekipler hemen hacı adaylarının bulunduğu mevkilere giderek onları otellerine getiriyor.

Kaybolma olaylarının genellikle hacı adaylarının otellerini karıştırmaları nedeniyle yaşandığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Türk hacılara yönelik gerçekleştirilen uygulama sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı.
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