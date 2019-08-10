0553 313 94 23

Hacı adayları Arafat'ta

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu- Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:21
Hacı adayları Arafat'ta

MEKKE (AA) - Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu.

Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'ta bulunuyor.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dua ediyor.

Geceden tepeye çıkanlara sabahın ilk ışıklarıyla gelenler eklenince Cebel-i Rahme çevresinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Bazı hacı adayları kayalıklar üzerinde uyuyarak güneşin doğmasını bekledi. Hacı adaylarına, Rahmet Tepesi'nden ayrılırken öğle yemeği için kumanya verildi.

- İrşat programı

Öte yandan Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor. İrşat çadırındaki program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılıyor.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.

Müzdelife bölgesine intikal edecek hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:21
  1. Arafat
  2. HAC2019
  3. vakfe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bademin enfes lezzeti bu çorbayı sofraların başköşesine yerleştirecek!
    1. Bademin enfes lezzeti bu çorbayı..
    2. Akdeniz'de korkutan deprem!
    3. ABD bunu beklemiyordu! Türkiye'den..
    4. Hem hafif hem kıyır kıyır: Zeytinyağlı..
    5. Diyarbakır'da eylem devam ediyor.....
    6. Suriye'de Türkiye'ye karşı yeni plan!
    7. Hacı adayları Arafat'ta
    8. Donald Trump'tan bomba itiraf: Hazır..
    9. Türkiye'den Brezilya'ya uyarı!
    10. Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı..
    11. Trafikteki bayram yoğunlu sürüyor
    12. Bakan Soylu Amasya’da trafik..
    13. Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta..
    14. Başkent’te 3 araca çarpan otomobil,..
    15. Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı
    16. İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı..
    17. Hacı adayları Arafat'ta
    18. Kontrolden çıkan araç dükkana daldı
    19. BM'den Yemen'de çatışmalara son..
    20. Kadıköy’de gece yarısı şüpheli paket..
    21. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    22. Pompeo'dan "Güvenli Bölge" açıklaması
    23. Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi..
    24. Havai fişekler yangına sebep oldu
    25. Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu
    26. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    27. Sulama kanalında 2 kişi kayboldu
    28. Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu..
    29. Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
    30. 'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü