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Hacettepe’deki o papaz kovuldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) işbirlikçisi Leeds Beckett Üniversitesi öğretim üyesi İngiliz Profesör ve Papaz Simon Robinson’un bazı yüksek lisans programları ve İngiltere’de okuttuğu öğrencileri üzerinden Türk üniversiteleriyle kurduğu kirli ilişkilerini deşifre ettiğimiz haberlerimizin ardından, söz konusu şahsın Hacettepe Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Danışma Kurulu üyeliğinden çıkarıldığı öğrenildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:43
Hacettepe’deki o papaz kovuldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) işbirlikçisi Leeds Beckett Üniversitesi öğretim üyesi İngiliz Profesör ve Papaz Simon Robinson’un bazı yüksek lisans programları ve İngiltere’de okuttuğu öğrencileri üzerinden Türk üniversiteleriyle kurduğu kirli ilişkilerini deşifre ettiğimiz haberlerimizin ardından, söz konusu şahsın Hacettepe Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Danışma Kurulu üyeliğinden çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturmaları etkilemez

Kararın, Hacettepe Üniversite’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği senato toplantısında alındığı öğrenilirken, bu kararın yürüyen soruşturmaları etkilemeyeceği kaydediliyor. En son geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin künyesinde ‘Danışma Kurulu Üyesi’ olarak yer alan Papaz Robinson’un, bu ay içerisinde yayınlanması beklenen derginin yeni sayısında künyeden çıkarılacağı belirtildi.

Fetö’cü papaz ve çetesi mercek altında

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in fitne fesat dolu yaşamı üzerine övgü dolu birçok kitap ve makale kaleme alan ve Gülen’e İngiltere’de fahri doktora verilmesine ön ayak olan Papaz Robinson ve çetesi, Türk üniversitelerinde uygulanan ve FETÖ propagandası içeren ‘Barış ve Çatışma’, ‘Barış Çatışmaları’ isimli yüksek lisans programının fikir babası olmakla suçlanıyor ve soruşturuluyor.

Bir papaz vakası da Hacettepe’de

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:43
  1. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  2. Leeds Beckett Üniversitesi öğretim üyesi İngiliz Profesör ve Papaz Simon Robinson

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