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Ekonomi Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora / Bütünleşik Doktora öğrencileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:21:00 -
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların; ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları,  başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (www.ait.hacettepe.edu.tr)

Bilişim Enstitüsüne (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü   (www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr)

Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr)

Sosyal Bilimler Enstitüsü  (www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr)

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (www.turiyat.hacettepe.edu.tr.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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