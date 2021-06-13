Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora / Bütünleşik Doktora öğrencileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların; ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (www.ait.hacettepe.edu.tr)
Bilişim Enstitüsüne (http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr)
Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr)
Sosyal Bilimler Enstitüsü (www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (www.turiyat.hacettepe.edu.tr.)
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