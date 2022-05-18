Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci alıyor
Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Nüfus Etütleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine, 2022 - 2023 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların; ilgili Enstitülere 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (www.ait.hacettepe.edu.tr)
Bilişim Enstitüsüne (www.bilisim.hacettepe.edu.tr/)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr)
Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr)
Güzel Sanatlar Enstitüsü (www.gse.hacettepe.edu.tr)
Nüfus Etütleri Enstitüsü (www.hips.hacettepe.edu.tr)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr.)
Sosyal Bilimler Enstitüsü (www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr)
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (www.turkiyat.hacettepe.edu.tr
Posta ile aday kaydı yapılmaz.
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