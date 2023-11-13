Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi Hakk'a yürüdü
Rahmetli Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin kızı, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi Hakk'a yürüdü.
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn.
Rahmetli Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin kızı, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi Hakk'a yürüdü.
Coşan'ın naaşı 14 Kasım Salı günü, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedilecek.
Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi, annesinin vefatı üzerine yaptığı açıklamada, "Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu Pazartesi günü tamamladı, mekanı Firdevs Ala olsun" ifadelerini kullandı.
Babasıyla aynı gün vefat etti
Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi'nin babası Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi de 13 Kasım günü vefat etmişti.
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