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Yaşam Hacca kimler gidebilecek? Bu yıl hangi yaştakiler hacca gidecek?
Yaşam

Hacca kimler gidebilecek? Bu yıl hangi yaştakiler hacca gidecek?

Hacca gitmek isteyen hacı adayları bu yıl hacca hangi şartlarda gidileceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu. Peki, Hacca kimler gidebilecek? Bu yıl hangi yaştakiler hacca gidecek? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:18:00 -
Hacca kimler gidebilecek? Bu yıl hangi yaştakiler hacca gidecek?

2020 yılında hacca gidemeyen hacı adayları 2021 yılında hacca gidilip gidilmeyeceğini sorguluyor. Bu kapsamda hacca kimler ve hangi şartlar altında gidileceği de merak kazandı. Peki, hacca kimler gidebilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan konuya ilişkin açıklama...

Hacca kimler gidebilecek?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti.

Geçen yıl sıra bekleyen amca çocuklarına kuradan hac yapma imkanı çıktığını anlatan Ali Erbaş, bu yılda 60 yaş sınırı getirilmesi sebebiyle akrabalarının hacca gidemeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan’ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş, “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye’nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin (ülke kontenajınımız) vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yıl da 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5’te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye’de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek” dedi.

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