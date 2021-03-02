Haca korana aşı olanlar mı gidecek? Bu sene hac olacak mı? Haca aşı olan mı gidecek?
Korona aşısı olmayanlar hacca gitmeyecek mi? Haca korona aşısı olanlar mı gidecek? Haca koronavirüs aşısı olmayanla gidemeyecek mi? soruları Suud Arabistan’dan gelen son dakika hac kararıyla merak edilmeye başlandı. Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele tüm dünya genelinde devam ediyor. Ülkeler korona salgınının önüne geçmek için korona aşılarını uygulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yurt dışındaki hacıların yapamadığı hac ibadeti için 2021 haca gideceklere Arabistan’dan son dakika korona aşı uyarısı geldi. Peki Haca aşı olan mı gdecek? Haca korana aşı olanlar mı gidecek? Bu sene hac olacak mı?
Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu. Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.
Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi. Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.
Umre ziyaretleri yapılıyor mu?
Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başlatmıştı. 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak başlatılan umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edilmemişti. 1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre kafileleri alınmaya başlanmıştı.
2021 hacca kimler gidecek?
2021 hac kurası çekilecek mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac acıklamasında bulunmuştu. Diyanet'ten yapılan açıklamada "2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB’a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi. 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek" denilmişti. Açıklamada "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek" ifadeleri kullanımıştı.
Kurban Bayramı ne zaman 2021?
Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
2021 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma