Haca korana aşı olanlar mı gidecek? Bu sene hac olacak mı? Haca aşı olan mı gidecek?

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu. Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi. Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

Umre ziyaretleri yapılıyor mu?

Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başlatmıştı. 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak başlatılan umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edilmemişti. 1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre kafileleri alınmaya başlanmıştı.

2021 hacca kimler gidecek?

2021 hac kurası çekilecek mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac acıklamasında bulunmuştu. Diyanet'ten yapılan açıklamada "2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB’a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi. 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek" denilmişti. Açıklamada "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek" ifadeleri kullanımıştı.

Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2021 Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma