Hac yolunda büyük akın: 860 bini aştı
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkeye gelenlerin sayısının 860 bini geçtiğini açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Bakan Rabia, şu ana kadar ülkeye ulaşan hacı adaylarının 820 binden fazlasının hava yoluyla geldiğini belirtti.
Kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının da 35 bini geçtiğini kaydeden Bakan, deniz yoluyla gelenlerin sayısının ise 4 bini aştığını aktardı.
Bakan Rabia, ülkeye ulaşan 860 bini aşkın hacı adayından 240 binden fazlasının "Mekke Yolu" girişimi kapsamında geldiğini ifade etti.