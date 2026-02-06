  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Doğu Karadeniz'de Sessiz tehlike!
IHA Giriş Tarihi:

Doğu Karadeniz'de Sessiz tehlike!

Yoğun kar yağışının ardından havaların hızla ısınması ve güneşli günlerin yaşanması, uzmanlara göre sel ve heyelan riskini ciddi şekilde artırıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışının ardından havaların hızla ısınması ve güneşli günlerin yaşanması, uzmanlara göre sel ve heyelan riskini ciddi şekilde artırıyor.

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane başta olmak üzere bölgenin yüksek kesimlerinde günlerce etkili olan kar yağışı, yerini ani sıcaklık artışına ve güneşli havaya bıraktı.

Bu süreçte hızla eriyen kar kütlelerinin dere yataklarını beslediği, toprağın suya doygun hale geldiği belirtildi.

Uzmanlar, bu durumun ardından gelecek kuvvetli yağışların sel ve heyelan riskini katlayarak artıracağı uyarısında bulundu.

Özellikle eğimli araziler, dere kenarları ve geçmiş yıllarda heyelan yaşanan bölgelerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekilirken, kar sularının yer altına sızarak zemin direncini zayıflattığı ifade edildi.

Bölge genelinde küçük çaplı toprak kaymaları ve su baskınlarının yaşanabileceği, ani ve kısa süreli yağışların ise büyük hasarlara yol açabileceği vurgulandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, karın su kaynaklarını besleyen en önemli kütle olduğuna dikkat çekerek "Doğu, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde fazla kar görmüyoruz.

Bazı durumlarda mevcut karın hızlı bir şekilde sıcaklık artışına bağlı olarak eridiğini görüyoruz. Bu tabi heyelanları tetikliyor.

Buna mühendislik yapılarında çok şahit olduk. Dolayısıyla buna dikkat etmek önemli. Kar su kaynaklarını besleyen en önemli kütle.

Karın yavaş yavaş erimesi yerine yüksek sıcaklıklara bağlı olarak hızlı erimesi akışın yeraltına değil de yüzeye geçmesini sağlıyor. Dolayısıyla yeraltı sularını beslemesine sebep oluyor.

Bu tür ısınmalar sadece beraberinde belki taşkın heyelanı getirebildiği gibi tam tersine kuraklığı da getirebiliyor.

O zamanlardayız. Şu anda çığ tehlikesi karşımıza çıkıyor. O anlamda kamu kurulunda kuruluşlarının özellikle bu anlamda yaptığı uyarıları ve dikkatlere kulak asmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
