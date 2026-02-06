  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein'in intiharında şüpheler arttı! Kayıtlarda yeni bir kişi tespit edildi Beyaz Saray’dan İran’a Umman uyarısı: "Başkan Trump’ın diplomasi dışında birçok seçeneği var" Epstein dosyasında kan donduran iddia: 'insan avı' düzenlendi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten olay iddia: İran liderleri deliler gibi para aktarıyor Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız Yalnızca büyük devletler bunu başarır! 11 il yeniden ayağa kalktı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı 'Kent lokantası açtık' diye övünüyorlardı! Twerk'çü Sinem'den yemeğe enflasyon üstü zam Epstein pisliği Avrupa'yı sallıyor! Resmi soruşturma başlattılar Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
Spor Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci transferi Emmanuel Agbadou İstanbul'da
Spor

Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci transferi Emmanuel Agbadou İstanbul'da

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci transferi Emmanuel Agbadou İstanbul'da

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirerek savunma hattını güçlendirdi. 18+2 milyon euro maliyetle gerçekleşen Agbadou transferi, kulüp tarihindeki en pahalı ikinci imza olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde savunma hattına dev bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş Kulübü, Emmanuel Agbadou transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

 

İSTANBUL'A GELDİ, İLK SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Emmanuel Agbadou'yu, Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı ve kulüp personeli karşıladı. Tecrübeli savunmacı, İstanbul'a gelişinin ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için herkese teşekkür ederim. Sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

ANLAŞMA ŞARTLARI VE MALİYETİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Fildişili stoper yıllık 3 milyon euro kazanacak. Transferin bonservis bedeli ise bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroyu bulacak.

 

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Agbadou transferi, maliyetiyle Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Bu rakam, 30 milyon euroluk Orkun Kökçü transferinin ardından kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

KARİYERİ VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kariyerinde San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formaları giyen Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 18 kez görev aldı ve 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki stoper, bu sezon Wolverhampton'da 17 resmi maçta forma giydi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Agbadou'nun Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım
Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Spor

Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu! Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta
Tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu! Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta

Spor

Tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu! Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta

Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor
Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor

Spor

Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor

Beşiktaş'taki ilk maçında kırmızı kart gördü! Kristjan Asllani'ye şok ceza
Beşiktaş'taki ilk maçında kırmızı kart gördü! Kristjan Asllani'ye şok ceza

Spor

Beşiktaş'taki ilk maçında kırmızı kart gördü! Kristjan Asllani'ye şok ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23