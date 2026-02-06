  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasalar Perşembeye kilitlendi: Merkez Bankası İstanbul’da vitrine çıkıyor! Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler Yememiş içmemiş, bütün sırları ABD’ye sızdırmışlar! Savunma sanayiinden üç kritik isim tasfiye edildi Doğu Karadeniz'de Sessiz tehlike! Türkiye'nin dev savunma şirketi Prens Selman'ı havalara uçuracak! Suudileri Basra Körfezi'nin kralı yapmaya gidiyor İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı İçi çiğ kalmasın, dışı parçalanmasın istiyorsanız bunu uygulayın! Müthiş tarif burada... Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!
Otomotiv
12
Yeniakit Publisher
Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen, Türkiye'deki binek araçlarının fiyat listesini güncelledi. İşte yeni fiyat listesi...

#1
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Polo Ocak Fiyatı: 2.197.000 TL Şubat Fiyatı 2.252.000 TL 55 bin TL zam

#2
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen T-Cross Ocak Fiyatı:2.102.000 TL Şubat Fiyatı: 2.155.000 TL 53 bin TL zam

#3
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Taigo Ocak Fiyatı: 2.001.000 TL Şubat Fiyatı: 2.051.000 TL 50 bin TL zam

#4
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Golf Ocak Fiyatı:2.087.000 TL Şubat Fiyatı: 2.139.000 TL 52 bin TL zam

#5
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen T-Roc Ocak Fiyatı: 2.554.000 TL Şubat Fiyatı: 2.660.000 TL 106 bin TL zam

#6
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Tiguan Ocak Fiyatı: 3.144.000 TL Şubat Fiyatı: 3.223.000 TL 79 bin TL zam

#7
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Tayron Ocak Fiyatı: 3.390.000 TL Şubat Fiyatı: 3.475.000 TL 85 bin TL zam

#8
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen ID.4 Ocak Fiyatı: 2.462.000 TL Şubat Fiyatı: 3.126.000 TL 664 bin TL zam

#9
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Passat Ocak Fiyatı: 3.328.000 TL Şubat Fiyatı: 3.411.000 TL 86 bin TL zam

#10
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen ID.7 Ocak Fiyatı: 4.307.000 TL Şubat Fiyatı: 4.415.000 TL 108 bin TL zam

#11
Foto - Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!

Volkswagen Touareg Ocak Fiyatı: 10.456.000 TL Şubat Fiyatı:10.717.000 TL 261 bin TL zam/ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fen..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Dünya

İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşini..
Daha fazla kaçamadı! Firari yakalandı
Gündem

Daha fazla kaçamadı! Firari yakalandı

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23