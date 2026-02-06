Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!
Volkswagen, Türkiye'deki binek araçlarının fiyat listesini güncelledi. İşte yeni fiyat listesi...
Volkswagen Polo Ocak Fiyatı: 2.197.000 TL Şubat Fiyatı 2.252.000 TL 55 bin TL zam
Volkswagen T-Cross Ocak Fiyatı:2.102.000 TL Şubat Fiyatı: 2.155.000 TL 53 bin TL zam
Volkswagen Taigo Ocak Fiyatı: 2.001.000 TL Şubat Fiyatı: 2.051.000 TL 50 bin TL zam
Volkswagen Golf Ocak Fiyatı:2.087.000 TL Şubat Fiyatı: 2.139.000 TL 52 bin TL zam
Volkswagen T-Roc Ocak Fiyatı: 2.554.000 TL Şubat Fiyatı: 2.660.000 TL 106 bin TL zam
Volkswagen Tiguan Ocak Fiyatı: 3.144.000 TL Şubat Fiyatı: 3.223.000 TL 79 bin TL zam
Volkswagen Tayron Ocak Fiyatı: 3.390.000 TL Şubat Fiyatı: 3.475.000 TL 85 bin TL zam
Volkswagen ID.4 Ocak Fiyatı: 2.462.000 TL Şubat Fiyatı: 3.126.000 TL 664 bin TL zam
Volkswagen Passat Ocak Fiyatı: 3.328.000 TL Şubat Fiyatı: 3.411.000 TL 86 bin TL zam
Volkswagen ID.7 Ocak Fiyatı: 4.307.000 TL Şubat Fiyatı: 4.415.000 TL 108 bin TL zam
Volkswagen Touareg Ocak Fiyatı: 10.456.000 TL Şubat Fiyatı:10.717.000 TL 261 bin TL zam/ kaynak: internethaber
