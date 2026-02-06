İçi çiğ kalmasın, dışı parçalanmasın istiyorsanız bunu uygulayın! Müthiş tarif burada...

Bayramlarda, özel günlerde ve iftarlarda menülerin olmazsa olmazı zeytinyağlı dolma tarifi sanıldığı kadar zor değil. Farklı baharatlar ve malzemelerle hazırlanan bu nefis zeytinyağlı sarma, hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek. İşte davetlerde parmak yedirtecek zeytinyağlı sarma tarifi ve malzemeleri…