İçi çiğ kalmasın, dışı parçalanmasın istiyorsanız bunu uygulayın! Müthiş tarif burada...
Bayramların ve özel günlerimizin vazgeçilmezi bu lezzet için ince tüyolara göz atalım...
Bayramların ve özel günlerimizin vazgeçilmezi bu lezzet için ince tüyolara göz atalım...
Bayramlarda, özel günlerde ve iftarlarda menülerin olmazsa olmazı zeytinyağlı dolma tarifi sanıldığı kadar zor değil. Farklı baharatlar ve malzemelerle hazırlanan bu nefis zeytinyağlı sarma, hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek. İşte davetlerde parmak yedirtecek zeytinyağlı sarma tarifi ve malzemeleri…
Özel günlerin sevilen yemeği zeytinyağlı dolma tarifi, pratikliği ve lezzetiyle sofralarınızda iştah kabartacak. Sarmanın içinde bulunan tarçın, yenibahar ve kuş üzümü gibi baharatlarla tatlanan iç harcı, asma yaprağının serinletici etkisiyle birleşiyor. Özel menülerin favorisi olacak bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte tadına doyum olmayan zeytinyağlı dolma tarifi ve malzemeleri...
ZEYTİNYAĞLI DOLMA MALZEMELER 300 gram asma yaprağı 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 limon 1,5 su bardağı sıcak su
İÇ HARCI İÇİN GEREKENLER Yarım su bardağı zeytinyağı 3 adet orta boyda bulunan kuru soğan 1,5 su bardağı pirinç ½ çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı yenibahar 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı tuz 1 su bardağı sıcak su 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık 1 yemek kaşığı kuş üzümü
Geniş tabanlı bir tencerede yarım su bardağı zeytinyağı ile minik doğranmış soğanları kavrulur. Sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık eklenerek kavurmaya devam edilir. Akabinde ılık bir suda 5 dakika kadar bekletilen 1,5 su bardağı pirinç, suyundan süzülür.
Sonra soğanlarla birlikte pirinçler şeffaf bir hale gelene kadar kavrulur. Akabinde sırasıyla; 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yenibahar ve 1 çay kaşığı tarçın eklenerek karıştırılır. Ortalama 1 su bardağı sıcak su ilave edilerek, iç harç kısık ateşte ortalama 5 dakika kadar pişirilir ve ocaktan alınır. Sonra salamura asma yaprakları bir tezgâhın üzerine alınarak damarlı kısımları üstte kalacak biçimde açılır. Her bir asma yaprağın orta kısmına hazırlanan iç harcından birer tatlı kaşığı kadar paylaştırılır.
Kenar kısımlarının içe alınması, geniş kısımlarının uç kısmına doğru ilerletilmesi gerekir. Akabinde tüm yapraklar sıkı bir şekilde sarılır. Sarma tenceresinin taban kısmı birkaç tane asma yaprağıyla kaplanır. Hazırlanan sarmalar sıralı bir şekilde yan yana dizilir. Limon halka şeklinde dilimlendikten sonra sarmaların üzerine yerleştirilir. Sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1,5 su bardağı sıcak su da tencereye eklenir.
Pişme esnasında asma yapraklarının açılmaması için üzerlerine düz bir servis tabağı koyulur.
Akabinde kısık ateşte ortalama 35 dakika kadar pişirilir. Zeytinyağlı dolmalar hazır. Afiyet olsun.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23