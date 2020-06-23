Hac ücretleri ertelendi mi? Hac ücretleri iade edilecek mi?
Suudi Arabistan, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra Diyanet, kurada ismi çıkan hacı adayların 2021 yılına kurasız olarak devredileceğini ve kesin kayıt ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Peki hac ücretleri ertelendi mi? Hac parası taksitleri ertelendi mi?
Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için ülkemizden 2 milyon 298 bin 800 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83 bin 430 vatandaşımızın isimleri belirlenmiştir. 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3.taksitlerini ertelemiştir. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda; 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.