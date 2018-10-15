Hac parası ne kadar 2019 hac kayıt ücreti

Nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'ın İslam'ın şartlarından biri olan hac görevini yerine getirmekle mükelleftir. Türkiye'de hac görevini yerine getirmek isteyenlerin hacla ilgili işlemlerini Diyanet yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hac başvuru tarihini ve hac kayıt başvuru ücretini açıkladı. Peki Diyanet 2019 hac kayıt başvuru ücreti ne kadar? Hac parası ne kadar 2019 İşte hacla ilgili son bilgiler.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar,Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.