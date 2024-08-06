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Aktüel Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden
Aktüel

Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:27:00 -
Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Hacı adayları, 16 Eylül’e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek. Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini ücret ödemeden 16 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

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