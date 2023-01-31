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İSLAM Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi 2023
İSLAM

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi 2023

Milyonların gözü kulağı bu karalardaydı. Hac kuralarının çekileceği tarih netleşti. Peki, 2023 yılı hac kura tarihi nedir?

Yeniakit Publisher
2023-01-31 18:19:00 -
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi 2023

Kutsal topraklara gitmek isteyenler hac başvurularını gerçekleştirdi. Peki, hac kuraları ne zaman ayın kaçında çekilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi 2023

Hac ibadeti için kayıt yaptıracak adaylar için başvuru işlemleri 31 Ocak’ta sona erdi. Hacca gidecek adaylar 15 Şubat’ta çekilecek kurayla belirlenecek.

Kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hacı adayları, ön kayıtlarını 5 Ocak’ta yaptırmaya başladı. Bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Hacı adaylarınca merak edilen kura sistemi ise katsayıya dayanıyor. Başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen hacı adayları arasından bu sene başvuran bir kere, geçen sene başvuran 4 kere, 3 sene önce başvuran 9 kere kura hakkını elde etmiş oluyor.

Öte yandan, Türkiye’nin hacı adayı belirleme yöntemi ise başka ülkelerin hac yöneticilerince de öğrenilmek isteniyor.

Son 3 yılda korona virüs salgınından kaynaklı sıkıntıların yaşandığı hacca gidişler bu yıl sorunsuz gerçekleştirilecek. Toplamda 65 yaş üstü vatandaşlar dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye’den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

Ayrıca 2020 yılında çekilen kuralarda isimleri yer almasına rağmen salgından ve yaş kısıtlamasından kaynaklı hacca gidemeyenler, kuraya katılmadan hacca gidecek.

Kuralar, 15 Şubat’ta Diyanet İşleri Başkanlığınca çekilecek.

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