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Dünya Hac kontenjanı bu yıl ne kadar? Türkiye’den haca kaç kişi gidecek? 2021 hac korona şartları
Dünya

Hac kontenjanı bu yıl ne kadar? Türkiye’den haca kaç kişi gidecek? 2021 hac korona şartları

Hacca kaç kişi gidecek? 2021 hac olacak mı? Hac bu sene de mi yok? Hac kurası var mı? 2021 hac korona şartları neler? soruları milyonlarca hacı adayı tarafından merak ediliyor. Suudi Arabistan beklenen 2021 yılı hac kontenjanlarını ve hac şartlarını açıkladı. Peki hac kontenjanı bu yıl ne kadar? Türkiye’den haca kaç kişi gidecek? 2021 hac korona şartları...

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:55:00 - 2021-05-24 08:55:31
Hac kontenjanı bu yıl ne kadar? Türkiye’den haca kaç kişi gidecek? 2021 hac korona şartları

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyurdu. Yayınlanan genelgede, Suudi Arabistan’a hac ibadeti için yurtdışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyadi tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi. Yurtdışından gelen hacı adaylarına ayrıca, ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı açıklandı.

2021 hac kontenjanı ne kadar?

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak, 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi. Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’den 5 bin hacı adayının kutsal topraklara gidebileceğini duyurmuştu.

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