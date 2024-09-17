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İSLAM Hac kayıt işlemleriyle ilgili açıklama geldi
İSLAM

Hac kayıt işlemleriyle ilgili açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 11:17:00 -
Hac kayıt işlemleriyle ilgili açıklama geldi

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar uzatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler.”

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