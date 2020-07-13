Koronavirüs sebebiyle bu sene Suudi Arabistan hac için ülke dışından misafir kabul etmiyor. Ocak ayında yapılan hac kurasında ismi çıkan ve kayıt yaptıranlar nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Diyanet İşleri arzu eden vatandaşların haklarını iptal edebileceğini ve 13 Temmuz itibariyle ücret iadesi alabileceklerini duyurdu. Ayrıca vatandaşlar haklarını iptal etmezse 2021’de hac kafilesine katılabilecek.

Hac hakkımı 2021’de nasıl kullanırım? | Hac hakkımı iptal etmek istiyorum 2020

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 için hac ziyareti erteleme ya da iptaline ilişkin bilgilendirme videosu yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yıl hacı adayı kabul etmeyeceği hatırlatıldı.

Bu nedenle bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına gelecek yıl için erteleme ya da iptal hakkı tanındığı belirtilen videoda, bu hakkın 2021'de nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

Videoya Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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