  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Hac erteleme nasıl yapılır?

Kutsal topraklara gidip hac ibadetini yapmak isteyen hacı adayları 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı. 2020 yılı hac kurası, 9 Ocak Perşembe yapıldı. Hac için ismi kurada çıkan hacı adayların sevinçleri koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Arabistan bu yıl yurtdışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu. Peki hac erteleme nasıl yapılır? 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücret ne zaman iade edilecek?

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:34:00 - 2020-07-07 16:35:48
Hac erteleme nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı