Hac erteleme nasıl yapılır?
Kutsal topraklara gidip hac ibadetini yapmak isteyen hacı adayları 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı. 2020 yılı hac kurası, 9 Ocak Perşembe yapıldı. Hac için ismi kurada çıkan hacı adayların sevinçleri koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Arabistan bu yıl yurtdışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu. Peki hac erteleme nasıl yapılır? 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücret ne zaman iade edilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek.