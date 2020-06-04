Habur ve Gürbulak sınır kapısı açılıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini ifade eden Pekcan, tercihli ticaret anlaşmamızın aksamadan devam etmesi ve kapsamının genişletilmesini ele aldıklarını belirtti. Pekcan, şu an kapalı olan Habur ve Gürbulak kapılarına yönelik de “İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz. Ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım” diye konuştu.