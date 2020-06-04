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Ekonomi

Habur ve Gürbulak sınır kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgın nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Habur ve Gürbulak’ın bu hafta açılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:01:00 -
Habur ve Gürbulak sınır kapısı açılıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini ifade eden Pekcan, tercihli ticaret anlaşmamızın aksamadan devam etmesi ve kapsamının genişletilmesini ele aldıklarını belirtti. Pekcan, şu an kapalı olan Habur ve Gürbulak kapılarına yönelik de “İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz. Ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım” diye konuştu.

 

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