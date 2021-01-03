Habis zihniyete inat eser ve hizmete devam

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdeddin Köşkü’nden Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Açılışı yapılan köprü, bağlantı tüneli ve yolunun ülkeye, bölgeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapım bedeli 720 milyon lira olan bu projenin Elazığ ile Malatya’yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkenin doğu, batı, kuzey ve güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

Dünyanın 4. Büyük köprüsü

Uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan Kömürhan Köprüsü’nün, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Fırat Nehri’nin üzerine inşa edilen köprü, Karakaya Barajı’nın çevresindeki yolu kısaltarak, yılda sadece vakitten 9.3 milyon lira, yakıttan da 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır.”

Artık Fırat’a ağıt yakılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık Fırat nehrinin azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşların ardından ağıtlar yakılmayacağını dile getirerek, türküde geçen “Kömürhan Köprüsü Harput’a bakar/Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar/Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar/Söyletmeyin beni anam yaram derindir” dizelerini seslendirdi.

Epiktetos ile CHP’ye gönderme

Antik Çağ filozofu Epiktetos’un, “Koyun yemini çobanın önüne getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer, sindirir, yün ve süt verir. Bunun gibi, sen de felsefi ilkelerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini göster” sözlerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hâlâ sürdürmektedir. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz.”

Darbe ve vesayete prim yok

Libya ve Azerbaycan’da elde ettikleri başarıların sevincinin hep birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin yükselişinin önünü içerde terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz hamdolsun bu tür senaryolara pirim vermiyor.

2021 şahlanış yılı olacak

“Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. İnşallah 2021’i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Allah’ın takdiriyle 2021’i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece, gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz.”

Bölgeye nefes aldıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Anadolu’nun iki kadim şehri Elazığ ve Malatya’yı birbirine bağlayan önemli bir eseri bölgeye kazandırdıklarını söyledi. Köprünün tüm bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bakan Karaismailoğlu, şunları dile getirdi: “Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak, iş olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ve Kömürhan Tüneli de bu azimle, memleketin her köşesine inşa ettiğimiz eserlerden yalnızca biridir. Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir. Projemiz, tamamen Türk mühendis ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerimizde yerli ve milli teknolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi birikimimizin payını artırmaya devam edeceğiz. Projemiz, Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirerek, bölgenin üretim, ticaret, turizm ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır.”