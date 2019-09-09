Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’ isimli ikinci kitabı çıktı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine gelen tur şirketlerine bölge tarihini anlatan Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın’ın ’Hatırla Ey Türk’ isimli ikinci kitabı kitapçılarda yerini aldı.

İlk kitabında savaş zamanında bölge ile ilgili bilinmeyen birçok gerçeğe değindiğini belirten Akalın, "Dumlupınar ve Kocatepe’de kazanılan zaferleri gelen her kafileye elimden geldiğimce yıllardır anlatıyorum. Özellikle Dumlupınar tanıtımı için yararlı olduğuna inandığım ikinci kitabımı yıllar süren bir çalışmanın sonunda bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kitabımda Kocatepe’den Dumlupınar’a yaşanmış zafer öykülerini anlattım. İnşallah bölge tanıtımı için faydalı olduğuna inandığım ikinci kitabım da gerekli ilgiyi görür ve kuruluşun ve kurtuluşun toprakları daha iyi tanınır" ifadelerini kullandı.