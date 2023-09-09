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Medya Habertürk'ün ünlü sunucusuyla ilgili flaş gelişme! Herkes şaşkın
Medya

Habertürk'ün ünlü sunucusuyla ilgili flaş gelişme! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-09-09 13:38:00 - 2023-09-09 14:59:32
Habertürk'ün ünlü sunucusuyla ilgili flaş gelişme! Herkes şaşkın

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, 10 yıldır çalıştığı Habertürk'e canlı yayında veda etti.

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, 10 yıldır çalıştığı Habertürk'e canlı yayında veda etti. 360 programını son kez sunan Yurdakul, bu süre boyunca bilgi temelli tüm görüşlere saygılı olmaya çalıştığını söyledi.

Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ'a ve kanal çalışanlarına teşekkür eden Yurdakul, "Türkiye'nin bütün renkleri bütün renklerine emanet olsun." ifadelerini kullandı. 

 

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