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Gündem HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu
Gündem

HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

HaberTürk canlı yayınında bir gizemli ses vakası daha yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 11:38:00 -
HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

HaberTürk'te Oya Çebi'nin sunduğu Haftalık adlı programın canlı yayın konuğu Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gamsız oldu.

 

Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği tankların sahada ne gibi işlevleri olabileceği üzerine açıklamaların yapıldığı sırada ekrana yansıyan gaz çıkarma sesi bir anda sosyal medyada gündem oldu. HaberTürk ekranlarına yansıyan bu sesin, daha önceleri de gündeme gelmesi hafızalarda yer edindi. 

 

 

 

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