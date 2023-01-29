HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu
HaberTürk canlı yayınında bir gizemli ses vakası daha yaşandı.
HaberTürk'te Oya Çebi'nin sunduğu Haftalık adlı programın canlı yayın konuğu Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gamsız oldu.
Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği tankların sahada ne gibi işlevleri olabileceği üzerine açıklamaların yapıldığı sırada ekrana yansıyan gaz çıkarma sesi bir anda sosyal medyada gündem oldu. HaberTürk ekranlarına yansıyan bu sesin, daha önceleri de gündeme gelmesi hafızalarda yer edindi.