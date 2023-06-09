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Gündem Habertürk’te neler oluyor? 'siyaseti dizayn ediyoruz' diyorlardı! Dizayn edildiler
Gündem

Habertürk’te neler oluyor? 'siyaseti dizayn ediyoruz' diyorlardı! Dizayn edildiler

Yeniakit Publisher
2023-06-09 10:39:00 -
Habertürk’te neler oluyor? 'siyaseti dizayn ediyoruz' diyorlardı! Dizayn edildiler

Habertürk'te seçimden önce başlayan yaprak dökümü devam ediyor.. Seçim sürecinde adeta muhalefetin sözcülüğünü üstlenen programlarla izleyicinin karşısına çıkan programcı ve köşe yazarları tek tek ayrılıyor. Seçimlerden önce Sevilay Yılman ile başlayan ayrılık furyası, ikinci tur 28 Mayıs seçiminden önce Fatih Altaylı ile devam etmişti. Seçimin ardından ise önce yayın politikasında değişim başladı. Habertürk.com'da köşe yazarlarının siyasi yazılarının yayını durduruldu. Bu uygulamanın ardından ise ayrılıklar art arda geldi. Tüm bu olanlar 'Habertürk'te neler oluyor?' sorusunu gündeme getirdi.

Son ayrılan Kübra Par oldu

Önce Kürşad Oğuz'un ayrıldığı kurumun son kaybettiği gazeteci Kübra Par oldu.

Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı da kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.

Bir programında kullandığı 'siyaseti dizayn ediyoruz' ifadeleri ile gündem olan Kübra Par da son köşe yazısıyla okuyucularına veda etti.
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Habertürk'te çalışmaktan her zaman onur duyduğunu vurgulayan Par, yeni bir yolculuğa çıkacağını belirtti.

"Yeni bir yolculuğa yelken açmaya karar verdim"

Kübra Par, kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi:

Bu çatı altında çalışmaktan her zaman onur duydum. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek yeni bir yolculuğa yelken açmaya karar verdim.

Başta Sayın Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere Habertürk ailesinde birlikte çalıştığımız tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hoşça kalın…

Par, TV100 ile anlaştı

Habertürk'ten ayrılan gazeteciler farklı kurumlarda yeni pozisyonlarda yeni projelerle ekranlara geliyor.

Kübra Par'ın da ayrılıktan sonra 'yeni yolculuk' vurgusu farklı bir mecrada mesleğine devam edeceği mesajını vermişti.

Par'ın bu kapsamda TV100 ile anlaştığı hakkında iddialar ortaya atıldı.

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