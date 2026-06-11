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Dünya Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dünya

Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargıtay ve Danıştay’a yapılan yeni üye seçimlerine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararlarıyla yargının iki yüksek kurumunda yeni isimler göreve hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama da dikkat çekti.

Yargı teşkilatında dikkat çeken yeni görevlendirmeler resmiyet kazandı. Yargıtay ve Danıştay’a seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yüksek yargı organlarında görev alacak yeni isimler de netleşmiş oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Bu atama, yargı camiasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi.

HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi.

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