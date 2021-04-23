Habertürk yazarları birbirine ters düştü! Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya hakaret

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile köşe komşusu Nagehan Alçı birbirine ters düştü.

Nagehan Alçı, 21 Nisan tarihli yazısında, 'türkülerle yoğrulmuş halk' mazi oldu' iddiasında bulunarak türkülerin şu an Türkiye toplumunu temsil etmediğini ileri sürmüştü.

Nagehan Alçı'ya köşe komşusu Fatih Altaylı'dan sert tepki geldi.

Altaylı, bugünkü köşesinden, "Ben Nagehan Alçı’nın geçenlerde yazdığı bir yazıya takılıp kaldım. Türkü formunun artık bittiğini, türkü yazmanın ya da derlemenin bilgisayar çağında hala daktilo kullanmaya benzediğini iddia ettiği yazısına. Alçı böyle manasız bir yazı kaleme alacağına, ‘Kardeşim ben türkü sevmem. Türkü bana köylülüğü hatırlatıyor. Ben köylülük sevmem’ deseydi söylediklerini kişisel bir beğeni olarak düşünüp tek kelime edemezdik" dedi.

Fatih Altaylı, "Ama ‘Türkü çağdışıdır’ anlamına gelen sözleri ciddi bir cehalettir. Türkü çağdışı falan değildir." ifadelerini kullanarak, Alçı'yı cahillikle suçladı.

Altaylı, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Amerika’da biri çıkıp 'Country müzik çağdışıdır' derse, hele hele bunu bir de saygın bir gazetede yazarsa millet buna kıçıyla güler. Keza İngiltere’de biri çıkıp 'Balad bitmiştir. Balad daktilo ile yazı yazmak kadar manasızdır' derse odunla döverler. Türkü form değiştirebilir. Tek seslilikten çok seslilik arayışlarına geçebilir. Kullandığı enstrümanlar değişebilir, farklılaşabilir. Yeni ritmler, yeni formlar deneyebilir. Ama türkü bitmez.

NOT: 20 tanesi aynı anda çalan saz sesine bayılmam. Oturup saatlerce türkü dinlemem. Ama Türkülerimizin sözlerine, manasına hasta olurum. Her gün en az bir Neşet Ertaş şarkısı dinlemez isem, bir Mahsuni Şerif dizesi duymaz isem mutfakta yemek yaparken kendimi bir halk ezgisi mırıldanırken bulmaz isem kendimi kötü hissederim."