Habertürk ve Show TV'de büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

Tele 1, Sözcü TV, KRT ve Halk TV gibi CHP kanallarının bile hiziplerle boğuşup yekpare bir tavır alamazken Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk ve Show TV'nin Altılı Masa'nın bayrağını göndere çektiğini belirten Melih Altınok, "2020'de aldıkları 'HDP haberi girmeyeceğiz' kararını rafa kaldırıp HDP Eş Genel Başkanı'nı yayına almaları dikkat çekici. Üstelik de 'Mithat Hoca' şeklindeki samimi jestlerle" ifadelerini kullandı.

Altınok, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Yine ucu açık, zor bir seçimin arifesindeyiz.

7 Haziran 2015 seçimlerine giderken yaşanılan sürecin tekrarlanmaya çalışıldığına dair ciddi emareler var.

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Bu kez koalisyon seçimlerden önce oluşturuldu bile. 2015'te Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu birleşip hükümet kursunlar diye işbirliği yapan ittifakın tüm unsurları yan yana.

Medyasız olmaz tabii ki. Seçim öncesi kanalların pıtrak gibi çoğaldığı o cephede de pozisyonlar netleşiyor.

O günlerde olduğu gibi yine tarafını ilk açık eden Ciner Medya Grubu oldu.

Tele 1, Sözcü TV, KRT ve Halk TV gibi tematik CHP kanalları bile hiziplerle boğuşup yekpare bir tavır alamazken Habertürk, Show TV, Altılı Masa'nın bayrağını göndere çekti.

Masada yaşanan deprem ve artçı sarsıntılar boyunca içine düştükleri telaşı, eğlence kanallarının bile magazine ara verip nasıl cepheye koştuğunu canlı canlı izledik.

Bereket, masayı adeta Habertürk ekranlarında tekrar kurdular da neşeleri yerine geldi. En asık suratlı ekran yüzleri bile bayram havasında. Heyecandan, röportajlarda herkesin kafasındaki soruları sormayı bile unutuveriyorlar. "Yandaşlığın" dibine vuruyorlar...

Rakipleri de yok... Ekranda Demirtaş'a sanat kişiliğini göstermesi için saz çaldıran dönemin CNN Türk'ü neyse şimdi Habertürk de o. 2020'de aldıkları "HDP haberi girmeyeceğiz" kararını rafa kaldırıp HDP Eş Genel Başkanı'nı yayına almaları dikkat çekici. Üstelik de "Mithat Hoca" şeklindeki samimi jestlerle...

Evet, geçen sefer eşeğe oynadıkları için beşinci ayakta yatmış, hevesleri kursaklarında kalmıştı.

Bu kez işi çok sıkı tutuyorlar.

Kime sorsam "Turgay Bey'in haberi bile yok, bu işlerle ilgilenmez" diyor. Grubun 6'lı Masa'ya bu kadar açıktan yanlamasının Kenan Tekdağ'ın operasyonu olduğunu söylüyor.

Ama neticede sermayesi yurtdışında olan bir yayın grubu. Ciner servetini İngiltere'ye akıtmış bir işadamı. Yani bayağı bayağı "yabancı bir yayın kuruluşu"ndan bahsediyoruz.

İllaki işlerini emanet ettiği yöneticisine gelen tüyonun, Londra'nın sahiplerinin bu seçimlerde kulaklara fısıldadıklarıyla aynı olması Ciner'in gözünden kaçmamıştır.

Öyle ya, kendi kanallarını izlemiyorsa da kumar masasındaki tercihini dünyaya ilan eden "memleketinin ajansı Reuters"a falan da mı denk gelmiyor?"